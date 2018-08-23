Участник ОПГ из сотрудников "Спецстроя" осужден в Петербурге за миллионные взятки

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Суд Санкт-Петербурга вынес приговор в отношении Сергея Базарнова по делу о получении многомиллионных взяток от коммерсантов за право заключения контрактов с ФГУП "ГУССТ №3 при Спецстрое России".

Как сообщила в четверг объединенная пресс-служба судов города, Базарнов признан виновным в двух эпизодах коммерческого подкупа, а также в пяти эпизодах получения взяток и приговорен к четырем годам колонии строгого режима и штрафу в размере почти 18 млн рублей.

В ходе следствия Базарнов признал вину, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. После оглашения приговора он взят под стражу.

Следствие и суд установили, что Базарнов (при задержании в 2016 году был ведущим специалистом отдела материально-технического обеспечения ФГУП "ГУССТ №3 при Спецстрое России" - ИФ) был участников ОПГ, созданной иным лицом, осведомленным в закупочной деятельности структуры.

В период с 1 марта 2014 года по 21 марта 2016 года участники ОПГ получили коммерческий подкуп от представителя ЗАО "Флотенк" за заключение контракта, сумма которого составила почти 32,5 млн рублей. Сумма подкупа составила 1,4 млн рублей. Аналогичную преступную схему использовали с ООО "Фанбер". При сумме заключенного с компанией контракта в размере более 40,5 млн рублей представители ООО передали участникам ОПГ более 4,5 млн рублей.

Позже ОПГ получила от ООО "КомплектСтройПоставка" почти 6,5 млн рублей взятки, почти 3,5 млн рублей от представителя ООО "Центр специальной техники "ТРИТОН", около 1,3 млн рублей от ЗАО "Экспериментальный завод объемных инженерных сооружений", а также 58 млн рублей от ООО "Техническая Компания ЭЛТЕХ-А" при сумме контракта в размере 235 млн рублей.

Почти все указанные контракты были связаны с поставками оборудования и выполнением работ на объекте в городе Мирный.

Как сообщалось, четверо сотрудников Главного управления №3 при Спецстрое России, среди которых Базарнов, были задержаны в марте 2016 году по подозрению в получении коммерческого подкупа. В августе того же года был задержан начальник главного управления спецстроительства №3 при Спецстрое РФ Александр Шашкин. Ему было предъявлено обвинение в получении коммерческого подкупа в размере 52 млн рублей.