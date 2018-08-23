Найдена живой девочка, пропавшая более двух недель назад в тундре на Ямале

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Следователи и спасатели нашли в тундре 15-летнюю девочку, пропавшую 8 августа, она жива, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Девочка обнаружена в четверг. В поиске участвовали спасатели "Ямалспаса", полиция, родственники девочки и добровольцы.

Как сообщалось, 8 августа в Гыданской тундре 15-летняя девочка отправилась из стойбища, расположенного в 100 км от села Гыда Тазовского района, в гости к своему брату, чей чум располагается к северо-западу от их стойбища на расстоянии около 6-7 км. До места она не добралась.

Родители, узнав на следующий день, что девочка пропала, организовали самостоятельные поиски. Из-за отсутствия связи они смогли сообщить о случившемся в полицию и МЧС только 11 августа.

Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).