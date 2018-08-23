Суд направил на принудительное лечение петербуржца, избившего до смерти охранника мечети

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Суд Санкт-Петербурга постановил направить на принудительное психиатрическое лечение Азамата Хамракулова, который обвинялся в избиении до смерти охранника Соборной мечети.

Как напомнила объединенная пресс-служба судов города, 9 апреля в Соборной мечети Хамракулов ударил ногой по голове мужчину, который из-за этого упал с высоты своего роста и ударился головой о каменный пол. На следующий день он скончался.

Хамракулов не отрицал, что сделал это, однако, как выяснилось в суде, у него есть психическое заболевание, которым он страдал в том числе в момент совершения преступления. В связи с этим суд освободил обвиняемого от уголовной ответственности и направил его на принудительное психиатрическое лечение в стационар с интенсивным наблюдением.

В отношении 20-летнего молодого человека было возбуждено уголовное дело об избиении охранника 1947 года рождения по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).