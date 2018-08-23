Суд вынес приговор по делу о гибели 23 человек при пожаре в воронежском интернате

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Директор и завхоз психоневрологического интерната в Воронежской области, где в 2015 году в огне погибли 23 пациента, приговорены к двум с половиной и двум годам колонии-поселения соответственно, сообщили в Генпрокуратуре России в четверг.

"Приговором Новохоперского районного суда Воронежской области директор Новохоперского психоневрологического интерната и заведующий хозяйством того же интерната признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении.

В декабре 2015 года в жилом корпусе №1 интерната произошел пожар. В это время в корпусе находилось 70 психически нездоровых подопечных интерната, из которых способными к самостоятельному передвижению являлись не более чем 50 человек.

Как установлено судом, отметили в Генпрокуратуре, причиной пожара стало возгорание горючего вещества - материала отделки палаты, вследствие выделения тепла при аварийном режиме работы потолочного электрооборудования. Прибывшие в нормативно установленное время к месту пожара подразделения пожарной охраны приступили к тушению пожара в жилом корпусе и оказанию помощи в эвакуации людей. Однако, вследствие допущенных подсудимыми нарушений требований пожарной безопасности, не всех находившихся в здании удалось эвакуировать и спасти.

"Невыполнение правил, определяющих безопасную эвакуацию людей при пожаре, несвоевременное обнаружение пожара в его начальной стадии и не оповещение о нем персонала и обеспечиваемых лиц, привели к массовой гибели 23 человек и причинению тяжкого вреда здоровью одному из пациентов", - подчеркивается в документе.

Суд, согласившись с позицией гособвинения, назначил директору интерната наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы в колонии-поселении, заведующему хозяйством - два года лишения свободы в колонии-поселении. Оба осужденных лишены права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельности в учреждениях органов государственной власти и местного самоуправления сроком на три года.