ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 24 августа

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 24 августа, составляет 68,5259 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 1,33%.

Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 24 августа, составляет 79,2502 руб./EUR1. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 1,33%.