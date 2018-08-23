Главу ставропольского отдела СК обвинили в покровительстве преступной группировке

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Следователи проверяют размещенную в интернете информацию о противоправных действиях руководителя одного из территориальных следственных отделов Ставрополя, сообщает СУ СКР по краю.

По данным ведомства, в видеообращении говорилось, что руководитель следственного отдела по Промышленному району Ставрополя Сергей Антоненко "осуществлял покровительство преступной группировки с участием сотрудников правоохранительных органов и адвоката, которые обманным путем продавали дома, квартиры, автомобили без согласия их собственников, а деньгами распоряжались по своему усмотрению".

И.о. руководителя следственного управления СК РФ по краю Аслан Шехмурзов поручил провести служебную проверку по размещенным в интернете сведениям.

Кроме того, ведомство отмечает, что ранее была инициирована другая проверка по аналогичным фактам о якобы незаконной деятельности Антоненко. Она проводится в рамках расследуемого уголовного дела о мошенничестве, где фигурантами являются местный житель, адвокат, замначальника УМВД России по Ставрополю ГУ МВД России Владимир Новиков и другие.

Ранее сообщалось, что Новиков подозревается по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). В 2013 году подозреваемый без согласия собственника продал его квартиру в Ставрополе. В настоящее время он заключен под стражу.