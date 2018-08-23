В Петербурге зарегистрировали инициативную подгруппу референдума о пенсионной реформе

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Избирательная комиссия Санкт-Петербурга зарегистрировала в четверг региональную подгруппу инициативной группы по проведению "пенсионного" референдума.

Комиссия рассмотрела документы региональной подгруппы, организованной директором АО "Компонент" Владимиром Кушпилем. На референдум предлагается вынести вопрос: "Вы за установление запрета на увеличение установленного законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраста, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости?"

Участвовавший в заседании Кушпиль отметил, что заявители поддержали инициативную группу жителей Нижегородской области, отказавшись от дальнейших комментариев.

Член избиркома Олег Зацепа отметил, чтобы в собрании приняли участие 119 человек. Достоверность сведений, предоставленных участниками собрания, подтверждена органами УФАС. "Каких-либо препятствий для регистрации региональной подгруппы не выявлено", - сказал Зацепа.

Между тем представитель КПРФ в избиркоме Николай Левшин обратил внимание на то, что некоторые листы в документе не были пронумерованы, и высказал претензии к качеству составления заявки. Кушпиль не принял возражений и подчеркнул, что заявка полностью соответствует требованиям закона.

Подгруппа была зарегистрирована восемью голосами при трёх проголосовавших против (представители КПРФ, "Справедливой России" и "Яблока").

Альтернативное собрание провели накануне сторонники КПРФ, однако при сходных формулировках в Петербурге может быть зарегистрирована только заявка. Таким образом, КПРФ потеряла шанс зарегистрировать инициативную группу референдума в северной столице.

Госдума в июле приняла в первом чтении правительственный законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и 63 лет для женщин (к 2034 году). В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет, для женщин - 55 лет.

Инициативные группы по "пенсионному" референдуму должны быть зарегистрированы, как минимум, в 43 субъектах РФ. Затем после общего собрания может быть подана заявка в ЦИК и начат сбор подписей. При этом ЦИК РФ согласовал сразу несколько формулировок вопроса для голосования. Свои региональные группы пытаются зарегистрировать, в том числе, КПРФ и "Справедливая Россия".