"Турпомощь" направит в контрольно-надзорные органы список проблемных туроператоров

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Ассоциация "Турпомощь" направит в контрольно-надзорные органы РФ список туроператоров по выездному туризму, систематически не предоставляющих отчетность о количестве обслуженных туристов и средней стоимости поездок, сообщили в четверг в Ростуризме.

"После вступления в силу изменений в закон о туристской деятельности, предусматривающих предоставление туроператорами данных о количестве обслуживаемых туристов и общей цене реализованного турпродукта, Ростуризм и "Турпомощь" столкнулись с тем, что многие участники рынка стали представлять недостоверные сведения. Заявленная ими стоимость турпродукта оказывалась многократно ниже среднерыночного уровня, а декларируемые объемы деятельности не соответствовали экспертным оценкам масштабов их бизнеса", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В Ростуризме отметили, что подобные действия туроператоров приводят к занижению размера формируемых ими фондов персональной ответственности, а также страхуемой суммы гражданской ответственности. "Все это влечет за собой неисполнение туроператорами обязательств перед туристами в случае банкротства или прекращения туроператорской деятельности. Пример - ситуация с группой компаний "Натали Турс", у юрлиц которой общий объем финансовых гарантий составил немногим больше 150 млн рублей при совокупных обязательствах перед туристами более 1,5 млрд рублей", - сообщили в ведомстве.

Глава ведомства Олег Сафонов ранее дал поручение принять меры по недопущению занижения туроператорами размеров фондов персональной ответственности и сумм страхового покрытия в рамках страхования гражданской ответственности за неисполнение обязательств по договору о реализации турпродукта.

При этом в список проблемных были включены туроператоры, систематически не исполняющие в полном объеме и в сроки, предусмотренные законодательством, требования по предоставлению в "Турпомощь" отчетности, сведений об общей цене турпродукта, количестве туристов и средней стоимости турпродукта в сфере выездного туризма.

"Было решено уточнить и скорректировать данный список и направить его в Минкультуры РФ для включения в план проверок хозяйствующих субъектов в 2019 году", - заявили в Ростуризме.