Глава комитета соцзащиты населения Саратова задержан за взятку в 1 млн рублей

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы задержали высокопоставленного чиновника из Саратова, подозреваемого в коррупции.

"Председатель комитета соцзащиты населения Саратова Дмитрий Бунин задержан по подозрению в получении свыше 1 млн рублей от поставщиков детского питания", - сообщает СКР в официальном канале в мессенджере WhatsApp.

По данным следствия, за это вознаграждение чиновник должен был лоббировать интересы фирмы.

"Его задержали с поличным при получении оставшейся части взятки в размере 260 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело", - сообщает СКР.

В свою очередь региональное СУ СКР уточняет, что уголовное дело возбуждено по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

"По версии следствия, что в период с июня по август 2018 года подозреваемый, действуя из корыстных побуждений, лично получил от директора юридического лица, осуществляющего деятельность в сфере поставки детского питания, частями взятку в виде денег на общую сумму 1 060 000 рублей, то есть в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

В настоящее время председатель комитета социальной защиты задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

"Он дал признательные показания", - отмечает СУ СКР.