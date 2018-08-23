Подросток спрятался в ТЦ Калининграда и ночью украл украшения, видеоигры и гематоген

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - В Калининграде задержали 13-летнего подростка, который обокрал несколько магазинов торгового центра, в котором спрятался с вечера, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального УМВД в четверг.

"Шустрый паренек, уже известный полиции как мелкий воришка, решил поживиться в торговом центре "Виктория", что находится на улице Гайдара. Он с вечера спрятался в укромном месте, а ночью отправится на промысел по магазинам, расположенным рядом с торговым залом", - рассказали в пресс-службе.

Его добычей стали золотые украшения, видеоигры, а также гематоген из аптечного киоска. В общей сложности паренек похитил вещей на более чем 75 тыс. рублей.

Покинул торговый центр воришка утром, когда магазин открылся для работы. Продавцы, увидев явные следы хищения, вызвали полицию, которая вскоре установила и задержала подростка. Он был доставлен в центр временного содержания для несовершеннолетних. Возмещать убытки ограбленным магазинам придется родителям мальчика.