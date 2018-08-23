Трое альпинистов пропали в горах Северной Осетии

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС ищут трех пропавших в горах Северной Осетии участников сборов Федерации альпинизма Кубани. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

"Трое участников сборов совершали восхождение на гору Галдор. В установленное время на связь не вышли, сигналов бедствия не подавали. Изначально поисковые работы были организованы руководителем сборов, но результатов они не дали. 20 августа руководитель обратился за помощью в Северо-Осетинский поисково-спасательный отряд МЧС России", - сказал собеседник агентства.

21 августа к поискам была привлечена авиация. Вертолет совершил облет местности, спасатели осмотрели возможные места нахождения группы, но безрезультатно.

В настоящее время поиски ведут спасатели Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России, им на помощь пришла сборная группа Северо-Кавказского регионального поисково-спасательного отряда МЧС, а также спасатели из Дагестана, Карачаево-Черкессии и Ставропольского края. Общая группировка сил в настоящее время составляет 22 человека и 5 единиц техники.

"По словам спасателей, если позволят погодные условия, в работах вновь будет задействована авиация МЧС России", - добавил собеседник агентства.