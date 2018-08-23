Выброс загрязняющих веществ произошел в Кемерове из-за остановки цеха "Азота"

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Остановка цеха азотной кислоты произошла в четверг в кемеровском АО "Азот" (входит в АО "СДС Азот") из-за сбоя в работе оборудования, в результате произошел выброс загрязняющих веществ. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе предприятия.

"Произошла остановка по причине отказа датчиков вибрации турбины осевого компрессора. Все системы защиты сработали штатно, оборудование было остановлено. В результате остановки агрегата произошел выброс веществ в атмосферу в количестве 0,1 тонны диоксида азота и оксида углерода, допустимый и предусмотренный технологическим регламентом", - сказал представитель компании.

Он также сообщил, что причина неисправности оборудования была устранена, цех находится в стадии пуска. Представитель предприятия уточнил, что цех вырабатывает азотную кислоту, основное сырье для производства аммиачной селитры.

В свою очередь, источник, знакомый с ситуацией, сообщил агентству, что облако желтого дыма, образовавшееся из-за выброса, осело на территории предприятия и жилого сектора Заводского района, прилегающего к заводу. Специалисты выясняют уровень загрязнения.

В то же время пользователи соцсетей отмечали, что выброс продолжался около пяти минут, а облако было видно как из Заводского, так и из Центрального районов Кемерова.

Кемеровский "Азот" обеспечивает около 80% поставок аммиачной селитры сельскохозяйственным и промышленным потребителям Сибири и Дальнего Востока. Предприятие также производит аммиачную селитру промышленного назначения, которая используется горнодобывающими предприятиями.

Согласно материалам на сайте "СДС Азота", компания располагает мощностями для производства более 1 млн тонн аммиака и аммиачной селитры, порядка 600 тыс. тонн карбамида, более 300 тыс. тонн сульфата аммония и более 100 тыс. тонн капролактама. "СДС Азот" производит треть общего объема капролактама в России и обеспечивает около 50% общероссийского экспорта продукта.