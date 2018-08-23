Последний запуск ракет "Рокот" с украинской системой управления состоится до 2020 года

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Последние ракеты "Рокот" с украинской системой управления стартуют с космодрома "Плесецк" до 2020 года, затем их производство прекратится.

"До конца года с космодрома в Плесецке стартуют две из трех последних ракет-носителей "Рокот" с гражданскими спутниками "Гонец-М" и тремя спутниками связи в интересах Минобороны РФ", - сообщил в четверг "Интерфаксу" источник на космодроме.

Затем в 2019 года в полет отправится последняя ракета "Рокот". После этого их производство будет прекращено.

"В 2019 году ракета-носитель в последний раз выведет спутник на орбиту. Речь идет о геодезическом аппарате "Гео-ИК-2", - сказал источник.

Ранее сообщалось, что российская ракета "Союз 2.1б" заменит носитель "Рокот" с украинской системой управления при запуске трех спутников связи "Гонец-М" в этом году.

Замену носителя связали "с неготовностью средств выведения - ракеты "Рокот" и разгонного блока".

Запуски конверсионных ракет-носителей (РН) "Рокот" выполнялись с космодрома Плесецк (Архангельская область) пусковыми расчетами Космических войск Воздушно-космических сил (ВКС) России.

"Рокот" - жидкостная трехступенчатая ракета-носитель легкого класса разработки Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева. Она создана на базе межконтинентальной баллистической ракеты УР-100Н УТТХ (РС-18Б) с использованием разгонного блока "Бриз-КМ". Первый запуск по суборбитальной траектории состоялся 20 ноября 1990 года.

В феврале 2015 года украинское правительство запретило поставки в Россию комплектующих для РН "Рокот", которые оснащаются системой управления украинского производства. Кроме того, в 2020 году у произведенных до 1985 года базовых носителей РС-18Б истекает срок службы (35 лет). В связи с этим Минобороны России намерено отказаться от конверсионных РН "Рокот", заменив их полностью российскими РН "Ангара".

В марте 2018 года центр Хруничева сообщил, что "ведется отработка конструкторской документации для того, чтобы дать второе дыхание машине "Рокот 2". Это связано с импортозамещением и со стопроцентным управлением российского производства".

В настоящее время группировка Гонец-Д1М работает в неполном составе и насчитывает девять из 12 необходимых спутников.