В Челябинске врачам умершей от болевого шока пациентке смягчили приговор

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Челябинский областной суд смягчил наказание директору и врачу-анестезиологу частной клиники в Магнитогорске, где пациентка скончалась от болевого шока, сообщает пресс-служба суда в четверг.

Суд первой инстанции приговорил сотрудников "Центра пластической хирургии" к двум годам колонии общего режима, они были лишены права заниматься медицинской деятельностью на три года.

"Судебная коллегия по уголовным делам облсуда исключила ряд обстоятельств, учтенных судом первой инстанции при назначении наказания, и изменила приговор, снизив обоим срок на три месяца", - отмечает пресс-служба. Вместе с тем, облсуд согласился с обвинением по п."в" ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека).

Приговор обжаловали подсудимые и их адвокаты, они настаивали на полном оправдании. Не согласился с приговором и муж потерпевшей, он обжаловал его в части отказа присудить компенсацию морального вреда. "Поскольку ранее Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска взыскал в пользу потерпевших 2,2 млн рублей, его жалобу облсуд оставил без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Приговор вступил в законную силу.

Как сообщалось, в мае 2012 года врачи клиники провели молодой пациентке операцию на основании неполного обследования и выбрали для проведения анестезии ингаляторный наркоз, который не обладает анальгетическим эффектом. Во время операции женщина испытала болевой шок и умерла от него.

Обвиняемые пытались доказать, что причиной смерти стал анафилактический шок, однако экспертизы подтвердили, что остановка сердца произошла из-за болевого шока, и реанимировать женщину не удалось.