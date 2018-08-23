Главные новости
В РоссииПесков подтвердил возможное смягчение пенсионной реформы ПутинымВ РоссииПредполагаемого заказчика теракта в метро Петербурга объявили в международный розыскМоскваВласти Москвы согласовали митинг в центре города против пенсионной реформы
В России Дела о лайках и репостах

Петербурженке дали два года условно за призыв в соцсетях к убийствам

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Суд Петербурга вынес приговор жительнице города Ольге Черничкиной, которая оставляла в социальных сетях экстремистские комментарии.

Следствие и суд установили, что Черничкина в декабре 2016 года разместила в группе "Питер решает" в "ВКонтакте" комментарии, "направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии". Как отметил суд, ее высказывания содержали в том числе побуждение к убийству.

На Черничкину было возбуждено уголовное дело об экстремизме. Решением суда она приговорена к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Петербург
В России
Предполагаемого заказчика теракта в метро Петербурга объявили в международный розыскПредполагаемого заказчика теракта в метро Петербурга объявили в международный розыск
Мухтарова, который не проживает постоянно на территории России, также заочно арестовали на два месяцаПодробнее
 Песков подтвердил возможное смягчение пенсионной реформы ПутинымПесков подтвердил возможное смягчение пенсионной реформы Путиным
Ранее СМИ писали, что 28 августа Путин может сообщить о соответствующих мерахПодробнее
 Следователям из Польши разрешат осмотреть обломки самолета Леха КачиньскогоСледователям из Польши разрешат осмотреть обломки самолета Леха Качиньского
СКР удовлетворил ходатайство Варшавы об осмотре обломков самолета Ту-154, разбившегося под Смоленском в 2010 годуПодробнее
 Путин рассказал о своей поездке в Австрию на свадьбуПутин рассказал о своей поездке в Австрию на свадьбу
Поездка была частной, но президенту РФ удалось пообщаться с канцлером и главой МИД республикиПодробнее
Навальный окончательно проиграл Прохорову по иску о защите честиНавальный окончательно проиграл Прохорову по иску о защите чести
Оппозиционер должен будет опровергнуть выводы своего расследования и заплатить бизнесмену 1 рубльПодробнее
 В Совфеде не смогли подтвердить падение ракеты с ядерным двигателем в Баренцево мореВ Совфеде не смогли подтвердить падение ракеты с ядерным двигателем в Баренцево море
Накануне телеканал CNBC сообщил, что Россия готовит операцию по поиску и подъему ракетыПодробнее
 Контракт на поставку первых истребителей Су-57 заключат в средуКонтракт на поставку первых истребителей Су-57 заключат в среду
Министерство закажет два истребителяПодробнее
 У летевшего в Сочи Ту-204 загорелся двигательУ летевшего в Сочи Ту-204 загорелся двигатель
Самолет, вылетевший из Уфы, экстренно вернулся обратноПодробнее
 Москалькова назвала невозможным обмен Сенцова на российских заключенных на УкраинеМоскалькова назвала невозможным обмен Сенцова на российских заключенных на Украине
Омбудсмен напомнила, что Сенцов имеет гражданства России и УкраиныПодробнее
 Москва будет ждать конкретики от США по условиям сотрудничества с РФМосква будет ждать конкретики от США по условиям сотрудничества с РФ
Ранее зарубежные СМИ передали слова Трампа, что он готов снять санкции, если Россия будет сотрудничать с США по Сирии и УкраинеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 22 августа6 фото
22 августа
Фотохроника 22 августа
Фотохроника 21 августа7 фото
21 августа
Фотохроника 21 августа
Лучшие фото недели10 фото
17 августа
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПесков подтвердил возможное смягчение пенсионной реформы ПутинымВ РоссииПредполагаемого заказчика теракта в метро Петербурга объявили в международный розыскМоскваВласти Москвы согласовали митинг в центре города против пенсионной реформыВ РоссииСледователям из Польши разрешат осмотреть обломки самолета Леха КачиньскогоЭкономикаДоллар достиг 69 рублейЭкономикаCredit Suisse опроверг заморозку российских активов

"Калашников" представил прототип электрокара

Предполагаемого заказчика теракта в метро Петербурга объявили в международный розыск

Предполагаемого заказчика теракта в метро Петербурга объявили в международный розыскМухтарова, который не проживает постоянно на территории России, также заочно арестовали на два месяца Подробнее

Патриарх Кирилл призвал священников "включать мозги" при работе с подростками

Глава РПЦ призвал не тянуть с замужеством

На активиста, подарившего тюльпаны спикеру Госсовета Чувашии, завели административное дело

Болтон рассказал о прогрессе на переговорах с Патрушевым

В то же время, советник президента США отметил наличие разногласий Подробнее

Росгвардия получит для незаметной слежки автомобили Ford со спецсвязью

МИД РФ пообещал "адекватный ответ" на санкции США

Роскомнадзор обещал блокировать фейковые сайты кандидатов на выборах 9 сентября

Петербурженке дали два года условно за призыв в соцсетях к убийствам

В Челябинске врачам умершей от болевого шока пациентке смягчили приговор

CAS оставил в силе решение не допустить российскую велогонщицу Забелинскую к Азиатским играм

Продукты питания в РФ в январе-июле дорожали в 4,2 раза быстрее, чем в ЕС

Продукты питания в РФ в январе-июле дорожали в 4,2 раза быстрее, чем в ЕСРост цен на продукты в России составил 2,1%, в то время как в ЕС они стали дороже на 0,5% Подробнее

Министр энергетики Новак остался председателем совета директоров "Россетей"

Международные резервы РФ за неделю сократились на $5,4 млрд

Последний запуск ракет "Рокот" с украинской системой управления состоится до 2020 года

"Спартак" приобрел сенегальского футболиста Тиубома

Но игрок пока заявлен только для выступления в ФНЛ Подробнее

МИД РФ сообщил о доставке игиловцам и талибам оружия на неопознанных вертолетах

Суд отказался вернуть прокурору дело полковника Захарченко

Задержанного в Берлине россиянина отправили под стражу

Выброс загрязняющих веществ произошел в Кемерове из-за остановки цеха "Азота"

Трое альпинистов пропали в горах Северной Осетии

Медведь перелез через двухметровый забор частного дома в Сочи и съел гуся

Специальные парковки для каршеринга собрались создать в Москве

Ярославских родственников Скрипалей встревожило отсутствие звонков из Великобритании

Собянин предложил создать в Москве "народный каршеринг"

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru