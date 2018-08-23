Петербурженке дали два года условно за призыв в соцсетях к убийствам

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Суд Петербурга вынес приговор жительнице города Ольге Черничкиной, которая оставляла в социальных сетях экстремистские комментарии.

Следствие и суд установили, что Черничкина в декабре 2016 года разместила в группе "Питер решает" в "ВКонтакте" комментарии, "направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии". Как отметил суд, ее высказывания содержали в том числе побуждение к убийству.

На Черничкину было возбуждено уголовное дело об экстремизме. Решением суда она приговорена к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.