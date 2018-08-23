Роскомнадзор обещал блокировать фейковые сайты кандидатов на выборах 9 сентября

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Роскомнадзор во время подготовки к Единому дню голосования 9 сентября ужесточит работу по выявлению фейковых страниц кандидатов, где могут быть собраны персональные данные россиян, сообщили в пресс-службе надзорной службы.

"Руководителям территориальных органов поручено осуществлять постоянный контроль исполнения законодательства администраторами сайтов, на которых осуществляется сбор и использование персональных данных волонтеров кандидатов на выборные должности. Особое внимание будет уделено выявлению и пресечению деятельности якобы созданных от имени кандидатов фальшивых сайтов, на которых может осуществляться массовый сбор персональных данных", - говорится в сообщении Роскомнадзора, поступившем в "Интерфакс" в четверг.

Помимо этого, поставлена задача оперативно реагировать на жалобы граждан о возможно незаконном использовании их персональных данных в ходе предвыборных кампаний в субъектах РФ.

Работа по обеспечению исполнения законодательства о персональных данных в период предвыборной кампании ведется в тесном взаимодействии с Центризбиркомом и региональными избирательными комиссиями, добавили в Роскомнадзоре.

В Единый день голосования 9 сентября в России пройдут дополнительные выборы в Госдуму, где вакантными являются семь мест, прямые выборы глав 22 субъектов Федерации (ещё четыре будут выбраны через голосование в парламенте Ингушетии, Дагестана, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов), выборы депутатов законодательных органов госвласти в 16 регионах, выборы мэров в четырех городах, включая Москву и Московскую область, выборы в городские думы столиц регионов, а также муниципальные выборы.

По данным ЦИК России, в ходе избирательной кампании на выборы всех уровней выдвигались более 79,6 тыс. кандидатов, из них в итоге были зарегистрированы 72,2 тыс., то есть чуть более 90%. По оценке ЦИК, на участках всех уровней могут проголосовать 63 млн россиян.