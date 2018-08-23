Росгвардия получит для незаметной слежки автомобили Ford со спецсвязью

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Не выделяющиеся в городских условиях мобильные центры связи и слежения, установленные на автомобилях Ford Transit, могут появиться в 2019 году у Росгвардии и других силовых ведомств.

"Холдинг "Росэлектроника" (входит в госкорпорацию "Ростех") на международном форуме "Армия-2018" объявил о создании современной аппаратной связи для Росгвардии, спецподразделений и других силовых ведомств", - сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе холдинга.

По информации холдинга, в машине на базе Ford Transit будут размещены современные средства радиосвязи для работы со спецподразделениями, авиацией и военными. Также в машину будет встроен сканирующий приемник, позволяющий прослушивать эфир на всех диапазонах частот во время мониторинга радиовещания.

"В кузове аппаратной размещаются три рабочих места, которые оснащены ноутбуками, многофункциональным печатающим устройством, абонентскими телефонами, видеотелефоном. Это дает возможность не только обрабатывать информацию, но и организовывать видеоконференцию со скоростью передачи данных до 1 Гбит/сек", - добавили в холдинге.

Кроме того, в аппаратной поставят шлюз (шестиканальную АТС), который переводит обычные телефоны в IP-сеть с возможностью подключения до 16 абонентов. LTE-модем позволяет работать сразу в нескольких сетях. При передаче вся информация проходит через аппаратуру шифрования.

Также, по информации пресс-службы, на самой машине установят четыре камеры без слепых зон, образующие круговую панораму. При выявлении подозрительного объекта можно использовать еще одну вращающуюся камеру с 30-кратным увеличением, выдвигающуюся из крыши, для детального просмотра.

"Изображения со всех камер выводятся на два монитора и видеорегистратор. Управление видеосистемой осуществляется по сети. Для наблюдения также используется профессиональный квадрокоптер, управляемый оператором", - рассказали в пресс-службе.

Как отмечают в холдинге, "экстерьер Ford хорошо вписывается в городскую среду, не выделяется и не привлекает к себе повышенного внимания, обладает достаточной проходимостью для работы в полевых условиях и на пересеченной местности".

В холдинге рассказали, что разработчики впервые реализовали на подвижной основе идеи, которые были возможны ранее только в стационарных условиях.

"При высокой функциональности машины ее стоимость находится в среднем ценовом сегменте. При этом 90% техники, использованной при оборудовании аппаратной, - отечественного производства", - говорится в сообщении "Росэлектроники".

В пресс-службе уточнили, что первые поставки намечены на 2019 год.

"Росэлектроника" является ключевым участником радиоэлектронного рынка. Образована в 1997 году, в 2009 году вошла в состав Госкорпорации Ростех. На сегодняшний день холдинговая компания формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Годовая совокупная выручка предприятий холдинга превышает 150 млрд руб. Продукция холдинга поставляется более чем в 30 стран мира, в том числе страны Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.