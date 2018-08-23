Патриарх Кирилл призвал священников "включать мозги" при работе с подростками

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил, что работа с подростками на приходе отличается от работы с детьми и требует использования интеллекта.



"Важно использовать литературу, давать ребенку что-то почитать - из жизни святых, из жизни героев наших, из нашей истории. Нужно учиться использовать другие аргументы, которые помогали бы ребенку укрепиться в его религиозных убеждениях. Простите за грубое слово: надо уже мОзги подключать", - сказал патриарх в среду на III Международном православном молодежном форуме в четверг, вызвав бурные аплодисменты зала.



По его мнению, при работе с подростками на одних эмоциях и послушании уже ничего не сделаешь. "Тот факт, что определенная часть детей уходит из Церкви, а потом не возвращается, связан с ошибками в воспитании со стороны родителей, и я сейчас не побоюсь сказать самого важного: со слабостью нашей системы воскресных школ", - сказал предстоятель.



По его словам, необходимо "почувствовать, в какой момент с ребенком нужно иначе работать, в какой момент его нужно вовлекать в какие-то программы, где бы он чувствовал себя самостоятельным". "Очень важно использовать такой замечательный метод, как паломничество, путешествия, занятия спортом, создание молодежных объединений, групп, чтобы возрастание, в том числе интеллектуальное (...) проходило в контексте церковной жизни", - считает патриарх.



Вопрос, добавил он, настолько важен, что от него зависит будущее Церкви, потому что если ребенок в 13 лет из Церкви ушел, то где гарантия, что он вернется. "Я бы хотел обратиться к священникам, педагогам воскресных школ: вы должны искать тот язык, находить его, использовать, который убеждал бы наших детей сохранять свои религиозные чувства, преданность Церкви даже тогда, когда начинаются возрастные искушения, когда ребенок сталкивается с той реальностью, которая является абсолютно нерелигиозной, а нередко и враждебной по отношению к вере", - заключил патриарх Кирилл.