Предполагаемый заказчик теракта в метро Петербурга объявлен в международный розыск

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Следственный комитет объявил в международный розыск предполагаемого заказчика теракта в Петербургском метро Сирожиддина Мухтарова, заявила на заседании Басманного суда Москвы в четверг судья Елена Ленская.

Мухтарову предъявлено обвинение по ст. 205.1 ч.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). Следователь в суде заявил, что Мухтаров не проживает постоянно на территории России. Также он просил суд заочно арестовать Мухтарова на два месяца, прокурор поддержала ходатайство.

3 апреля 2017 года в результате взрыва самодельной бомбы в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге погибли 16 человек, в том числе предполагаемый террорист, более 50 получили ранения. Следствие считает, что бомбу взорвал террорист-смертник, выходец из Киргизии Акбаржон Джалилов.