Бывший начальник полковника Захарченко назвал его в суде "хитрым, умным и плотоядным"

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Бывший замначальника антикоррупционного главка МВД России (ГУЭБиПК) генерал Феликс Васильков дал в суде положительную характеристику своему экс-подчиненному - полковнику Дмитрию Захарченко, обвиняемому в получении крупных взяток.

"Хитрый, умный, плотоядный. (...) Было понятно, что он быстро обучаемый товарищ", - охарактеризовал офицера Васильков, выступая в качестве свидетеля по уголовного делу полковника в Пресненском суде Москвы в четверг.

По словам генерала, Захарченко "был на хорошем счету, достаточно грамотным и профессиональным сотрудником".

Захарченко получил известность после того, как в квартире его сводной сестры были обнаружены наличные денежные средства в различной валюте на общую сумму около 8 млрд рублей. С 10 сентября 2016 года офицер находится под стражей.

Отвечая, на вопросы участников процесса по существу дела, Васильков рассказал, что о получении взяток полковником ему известно только из прессы и от следователей, которые его допрашивали.

"Со мной встретился Лаушкин, который рассказал мне, что у предприятий его друга - Дусса, в частности "Ла Маре", неприятности из-за 38-го отдела, (который возглавлял Захарченко в 2013-2014 годах и который занимался рыбохозяйственным комплексом - ИФ) и попросил разобраться", - рассказал Васильков.

"Я, конечно, был удивлен тем, что сотрудники управления "упали" до уровня проверок ресторанного бизнеса. (...) После этого Захарченко мне доложил о работе на этом направлении. Из его доклада следовало, что он практически изобличил в преступной деятельности Дусса - по-моему, в контрабанде, речь шла о "санкционке", - пояснил Васильков.

При этом, по словам генерала, "Лаушкин ни слова не сказал, что Захарченко вымогает у него какие-то деньги". "Если бы я об этом знал, я бы принял меры. Я думаю, что он (Захарченко - ИФ) практически окружил это предприятие, Дусс это понял - и побежал с деньгами сдаваться", - сказал свидетель.

Захарченко был назначен на должность руководителя "рыбного отдела" "по команде" бывшего начальника ГУЭБиПК Дениса Сугробова, рассказал генерал. "Выбор Сугробова, как я понимаю, был обусловлен не тем, что он был специалистом в рыбной области, а тем, что он был достаточно профессиональным. (...) Когда я спросил, почему так, Сугробов сказал, что так надо", - заключил свидетель.

Бывшему высокопоставленному сотруднику ГУЭБиПК МВД России полковнику Захарченко инкриминируется получение двух особо крупных взяток (часть 6 статьи 290 УК РФ) и воспрепятствование осуществлению правосудия (часть 3 статьи 294 УК РФ).

Согласно обвинительному заключению, в 2014 году Захарченко и его предполагаемый сообщник - Дмитрий Сенин, который "в период с 2002 по 2017 год занимал различные должности в подразделениях Федеральной службы безопасности России", - в составе организованной группы, которую возглавлял полковник, получили $800 тыс. от бенефициара сети рыбных ресторанов "Ла Маре" Меди Дусса.

По версии обвинения, с целью давления и вымогательства взятки Захарченко организовал в отношении предприятий бизнесмена проверочные мероприятия, в том числе с участием сотрудников ГУЭБиПК. При этом, следует из обвинительного заключения, полковник и Сенин изначально требовали у Дусса $5 млн.

Кроме того, как установило следствие, после передачи указанной суммы Захарченко "за совершение действий и бездействия, используя авторитет занимаемой должности", получил от Дусса 50-процентную дисконтную карту сети ресторанов "Ла Маре", с помощью которой при посещений заведений сети сэкономил более 3 млн рублей, получив таким образом от бизнесмена еще одну взятку.

В обоих случаях посредником между Захарченко и Дуссом выступал бывший высокопоставленный сотрудник МВД Алексей Лаушкин, говорится в обвинительном заключении.

Также, полагает обвинение, в 2016 году полковник предупредил финансового директора "Нота-банка" Галину Марчукову о предстоящих обысках.