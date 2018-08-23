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Лодка с туристами перевернулась во время экскурсии на Кубани

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Моторная лодка с 11 туристами перевернулась в четверг во время экскурсии по реке в Темрюкском районе Краснодарского края, сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СКР.

"Примерно в 13:00 во время экскурсии на реке Казачий ерик с осмотром лотосов в Темрюкском районе опрокинулось маломерное судно - лодка "Тунец". В результате все 11 пассажиров лодки оказались в воде", - говорится в сообщении.

Одна из пассажирок лодки получила травмы и в бессознательном состоянии была доставлена бригадой скорой помощи в реанимацию. 10 человек, по информации СКР, благополучно выбрались на берег.

В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия и допрашивают 50-летнего водителя маломерного судна.

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