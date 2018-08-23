Более 230 млрд руб. выделят в России в 2018-2019 гг на военную инфраструктуру

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Около 117 млрд рублей будет направлено на строительство объектов военной инфраструктуры в 2019 году, сообщил заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов.

"В этом году около 117 миллиардов рублей на строительство направлено. В следующем году такая же сумма", - сказал Иванов в четверг на "круглом столе" о развитии военно-строительного комплекса Минобороны РФ, прошедшего на форуме "Армия-2018".

По его словам, в этом году военным строителям предстоит ввести в эксплуатацию почти 3,5 тысячи зданий и сооружений.

В общей сложности около 1 трлн рублей выделят на строительство объектов военной инфраструктуры в рамках госпрограммы вооружения 2018-2027 годов.

Иванов уточнил, что одна из основных задач - синхронизация поставок вооружений и военной техникой и строительства необходимых объектов под поставляемые вооружения и технику.