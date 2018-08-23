"Новая газета" опубликовала второе видео пыток в ярославской колонии

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - "Новая газета" опубликовала видео избиения заключенных в коридоре ярославской колонии №1. Запись передал изданию правозащитный фонд "Общественный вердикт", ранее с его помощью было обнародовано видео пыток в той же колонии заключенного Евгения Макарова, вызвавшее большой резонанс.

Новое видео снято на камеру видеорегистратора, закрепленную на лацкане сотрудника. Предположительно, оно сделано в декабре 2016 года.

На съемке сотрудники колонии встают вдоль стен, между ними прогоняют четверых заключенных, на которых обрушиваются удары.

В издании отметили, что на видео "лица, уже знакомые нам по пыткам Макарова: Бровкин, Ефремов, Мамоян", и другие.

В конце июля "Новая газета" обнародовала видео истязаний Макарова, которого 18 сотрудников ярославской колонии длительное время избивают кулаками и дубинками. Публикация вызвала широкий общественный резонанс. Было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия, по нему арестованы 11 человек, еще один отправлен под домашний арест.