В Ленинградской области согрела принадлежавшая предку Пушкина усадьба

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Памятник федерального значения усадьба Руново сгорела в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщили "Интерфаксу" в Кобринском сельском поселении.
"Усадьба сгорела полностью, осталась небольшая часть фасада. Здание не использовалось", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, пожар возник в четверг 23 августа, тушение осложнялось ветреной погодой.
Как сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник, памятник собирались передавать из федеральной собственности в ведение Ленинградской области.
Усадьба Руново датируется концом XVIII века, ее владельцем был Абрам Петрович Ганиибал, предок Пушкина. Позднее земля перешла деду поэта.