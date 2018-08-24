"Ъ" узнал причину пожара в "Зимней вишне"

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Эксперты, изучившие электрооборудование сгоревшего в марте в Кемерове ТРЦ "Зимняя вишня", установили, что пожар произошел из-за попадания талой воды с крыши в светодиодный светильник и несработавшего автомата, который не отключил прибор, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ".

По данным издания, масштабную экспертизу уцелевших элементов по поручению СКР проводило ООО "Бюро независимых экспертиз". Специалисты пришли к выводам, неутешительным для собственников ТРФи специалистов, отвечавших за его эксплуатацию: сечение едва ли не каждого электропровода в здании было сильно занижено по сравнению с необходимым, во многих распределительных шкафах проводники оказались перепутаны: более толстые использовались для малых нагрузок и наоборот. Кроме того, к защитному автомату на 100 ампер, которому соответствует проводка сечением не менее 35 кв. мм, был подведен кабель сечением всего 5,3 кв. мм. Это привело к перегреву провода и почти полному терморазрушению его изоляции.

Эксперты посчитали, что в "Зимней вишне" могло произойти короткое замыкание в проводке, вызванное ошибочным распределением нагрузок и уничтоженной перегревом изоляции. Однако найти точное место аварии они не смогли, так как почти все исследованные фрагменты оказались полуобгоревшими - то ли из-за технических ошибок, то ли из-за пламени пожара.

Они предположили, что авария возникла в проводке, питающей светодиодные плафоны Jazzway над детским "сухим" бассейном с поролоновыми кубиками. Свидетели отмечали, что с первыми весенними оттепелями с потолка на четвертом этаже ТРЦ начала капать протекающая с крыши вода и над чашей "сухого" бассейна стал периодически гаснуть свет. Записи с камер наблюдения также свидетельствуют о коротком замыкании над бассейном - там в момент начала пожара было зафиксировано падение некоего "линейно протяженного светящегося объекта".

Специалисты отмечают, что все звенья электропроводки в должны быть защищены от КЗ автоматическими выключателями, однако в "Зимней вишне" защита от сверхтоков по какой-то причине не сработала и после начала пожара светодиодные лампы в потолке четвертого этажа продолжали гореть.

Обвиняемый по делу о пожаре директор ООО "Системный интегратор" Игорь Полозиненко, ознакомившись с выводами экспертов, заявил, что привлекать к ответственности нужно прежде всего чиновников, утвердивших проект реконструкции кондитерской фабрики для использования под ТРЦ, содержащий нарушения пожарной безопасности. В течение нескольких лет на обслуживание противопожарной системы в "Зимней вишне" не выделялось ни рубля. Специалисты компании Полозиненко оценили приведение ее в рабочее состояние в 10 млн руб., но получили за это всего 300 тыс. руб., и при пожаре система не сработала.

Фигуранты дела

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове произошел в воскресенье, 25 марта. Возгорание возникло на верхнем этаже, где находились кинозалы, и где в выходной день было много детей. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

В рамках расследования дела о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" арестованы 11 обвиняемых. Это бывший гендиректор компании-собственника ТРЦ Юлия Богданова, бывший техдиректор ТРЦ Георгиий Соболев, управляющая Надежда Судденок, Богданова, глава кемеровского Госстройнадзора Танзиля Комкова, Полозиненко и его подчиненный Александр Никитин, охранник Сергей Антюшин, который, как предполагается, не включил систему оповещения о пожаре. Также среди фигурантов дела четверо сотрудников МЧС: начальник пожарного караула Сергей Генин, экс-глава ГУ МЧС Кузбасса Александр Мамонтов, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального МЧС Григорий Терентьев, начальник пожарного караула и руководитель тушения пожара Андрей Бурсин.