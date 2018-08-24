Все истребители-перехватчики МиГ-31 модернизируют к 2023 году

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - ВКС РФ в ближайшие годы получат десятки модернизированных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ и полностью обновят парк к 2023 году, сообщил президент Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

"Два имеющихся контракта по модернизации, как и планировалось, будут завершены в этом году. Далее будет следующая серия", - заявил Слюсарь в интервью "Интерфаксу".

"Мы ожидаем, что в ближайшие годы ВКС получит ещё несколько десятков модернизированных МиГ-31БМ, так что к 2023 году весь существующий парк будет модернизирован", - подчеркнул он.