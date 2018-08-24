Е-ОСАГО будет вступать в силу по истечении трех дней с момента его заключения

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Минюст России зарегистрировал указание ЦБ РФ, согласно которому электронный договор ОСАГО не может вступать в силу ранее трех дней с даты его заключения, следует из документа, размещенного на сайте регулятора.

В документе также определено, что для снижения риска мошеннических действий на один номер телефона может быть зарегистрирован только один личный кабинет страхователя на сайте страховщика.

Если клиент не направил электронные копии документов для заключения договора ОСАГО либо данные в них оказались недостоверны, страховщик имеет право в течение трех часов после направления соответствующего предупреждения клиенту, прекратить заключение полиса на своем ресурсе.

Указанием устанавливается и то, что ключ простой электронной подписи может состоять только из латинских букв и цифр.

"Это позволит избежать ситуации, когда автовладелец не может зарегистрироваться в личном кабинете на сайте страховщика из-за того, что в ключе используются схожие по написанию русские и латинские буквы", - отмечается в сообщении ЦБ РФ.

Изменения вступят в силу по истечении 10 дней со дня опубликования на сайте Банка России.