Петербургский националист не получит компенсацию за "тоску и безысходность" в правосудии

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский городской суд отказал осужденному на пожизненный срок националисту Алексею Воеводину в удовлетворении иска к городской прокуратуре о компенсации морального вреда.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов города, обосновывая свой иск, Воеводин сообщил, что в ответе на его обращение от 15 декабря 2011 года прокуратура не разъяснила ему порядок обжалования вынесенного в отношении него приговора, чем причинила ему "моральный вред, выразившийся в тоске, безысходности, разочаровании в системе прокуратуры".

Осужденный оценил причиненный ему моральный вред в сумму 88 тысяч рублей 14 копеек.

Кировский суд отказал ему в удовлетворении иска. Воеводин с отказом не согласился и по видеоконференцсвязи разъяснил коллегии, что суд первой инстанции не оценил в полном объеме его страхи, говорится в пресс-релизе.

Коллегия Санкт-Петербургского городского суда, ознакомившись с материалами дела, полностью согласилась с доводами суда первой инстанции.

В сентябре 2003 года в Петербурге Дмитрий Боровиков и Алексей Воеводин создали банду для подготовки и совершения преступлений экстремистской направленности. В ее состав вошли молодые люди в возрасте от 16 до 22 лет, часть из которых были ранее судимые. Участники банды были задержаны в мае 2006 года. Боровиков был убит при задержании.

Участники банды обвинялись в нападениях на иностранных студентов, а также в убийстве этнографа Николая Гиренко. Им инкриминировались, в частности, восемь нападений и семь убийств, среди которых убийства студентов из Сенегала и КНДР и гражданина Узбекистана.

14 июня 2011 года суд в Петербурге признал, что Воеводин представляет исключительную опасность для общества, в связи с чем должен отбывать пожизненный срок. Остальные участники банды также осуждены.