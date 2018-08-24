В Красноярске возбудили дело из-за забытого в теле пациентки 16-сантиметрового зажима

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело о некачественно выполненной в медсанчасти Красноярска операции, когда врачи забыли в теле пациентки 16-сантиметровый зажим, сообщает пресс-служба главного управления СКР по региону.

"После операции по удалению грыжи 63-летняя женщина жаловалась на сильные боли в животе. С помощью компьютерной томографии врачи обнаружили у женщины в кишечной полости 16-сантиметровый медицинский зажим, который забыли медики во время предыдущей операции. Чтобы его извлечь, понадобилось еще одно оперативное вмешательство", - говорится в пресс-релизе.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности).