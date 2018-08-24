Обязательства сервиса по продаже авиабилетов Sindbad оценили в $10 млн

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Обязательства приостановившего деятельность онлайн трэвел-агентства Sindbad перед авиакомпаниями могут достигать $10 млн, его приостановка станет серьезным потрясением для рынка, сообщил "Интерфаксу" один из членов наблюдательного совета туроператоров по выездному туризму ассоциации "Турпомощь".

"По данным Транспортно-клиринговой палаты, Sindbad продавал не менее 280 тыс. авиабилетов в месяц и по этому показателю входил в первую пятерку онлайн трэвел-агентств. Он также входил в первую десятку по объему продаж среди всех российских билетных агентств", - сказал он, подчеркнув, что приостановка агентства станет событием для рынка.

Онлайн-агентство по продаже авиабилетов Sindbad приостановило работу 23 августа, на его сайте остались только контакты службы поддержки.

В службе поддержки сервиса "Интерфаксу" не смогли сообщить, когда сайт возобновит работу. "У сайта технические неполадки. Я не могут сказать точно, когда он возобновит свою работу", - сказала сотрудница службы.

В соцсетях клиенты агентства уже несколько месяцев жалуются на медленный возврат средств за сданные авиабилеты.

"Это крупное потрясение для рынка. Продавали они много. Предварительная сумма их обязательств перед поставщиками может достигать $10 млн", - сказал источник.

Эксперт добавил, что компания в последнее время занижала цены. "Были факты занижения цен, большинство билетов реализовывалось через метапоисковые сайты. Ситуация похожа на ту, что произошла с компанией Eviterra - там было аннулировано порядка 6 тыс. билетов, которые потом были восстановлены", - отметил он.

"Коммерсантъ" сообщал, что онлайн-агентство приостановило работу, просрочив гарантийный платеж авиакомпаниям.

Пассажирам нужно обращаться к перевозчику

Член наблюдательного совета ассоциации "Турпомощь" Дмитрий Горин считает, что туристы, купившие авиабилеты через онлайн трэвел-агентство Sindbad, не пострадают из-за приостановки его деятельности.

"После оформления авиабилета пассажир заключает отношения с авиакомпанией. Прекращение деятельности Sindbad не означает угроз для пассажиров. Их перевозка не может быть аннулирована, никто не правомочен расторгнуть этот договор", - сказал он.

Горин добавил, что в случае, если клиентам приостановившего деятельность трэвел-агентства понадобится отменить бронь или внести в нее изменения, он может обратиться напрямую в авиакомпанию.