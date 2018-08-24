Грузовик с отказавшими тормозами протаранил 12 автомобилей в Иркутске

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Тринадцать машин столкнулись в пятницу на спуске с Кайской горы в Иркутске, где проходит автодорога, соединяющая центр города с микрорайоном Синюшина гора, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Главного управления МВД по региону.

"Около 16:45 (11:45 по Москве - ИФ), произошло столкновение грузового автомобиля, маршрутки №333 (Иркутск - Шелехов - ИФ) и еще 11 легковых автомобилей. Погибших нет. По предварительным данным, пострадали три человека, однако это число может увеличиться - кто-то может позднее обратиться за медицинской помощью", - сообщил сотрудник пресс-службы Иван Добровольский.

Есть ли среди пострадавших пассажиры маршрутки, сейчас устанавливается, добавил он.

В отделе пропаганды ГИБДД Иркутска агентству сообщили, что, по предварительным данным, у грузового автомобиля, перевозившего продукты питания, отказали тормоза при спуске с горы.

"Сотрудники ГИБДД работают на месте аварии, организовано движение по одной из полос, пострадавшие транспортные средства убирают с проезжей части", - сказал представитель ГИБДД.

В министерстве здравоохранения Иркутской области агентству сообщили, что с места аварии в больницы города доставлены трое пострадавших, врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.

"Первая "скорая помощь" была на месте уже через минуту после вызова - в 16:48 иркутского времени. Один пострадавший доставлен в травмоцентр областной больницы, еще двое - в травмпункты", - сказала пресс-секретарь Минздрава Равиля Фаттахова.

Очевидцы в социальных сетях сообщают, что значительные повреждения получили четыре автомашины, при этом микроавтобус съехал на обочину и остановился в метре от обрыва.