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В Минобороны РФ обвинили США в оформлении патентов по химоружию в 2004 и 2008 годах

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Патенты, связанные с разработками химического оружия, регистрировались в Соединенных Штатах даже после вступления в силу Конвенции о его запрете. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов.

"Вопрос к США: почему у вас патенты от 2004, 2008 года, связанные с химическим оружием? Может, вы сначала у себя разберетесь?", - сказал Кириллов в эфире канала "Звезда", комментируя обвинения западных стран в продолжении Россией работ в области химического оружия.

Конвенция о запрещении химоружия вступила в силу в апреле 1997 года, ее подписали 65 государств.

Кириллов отметил, что за рубежом и после вступления в силу Конвенции продолжались ученые изыскания, связанные с боевыми отравляющими веществами.

"До 2008 года около 63 работ было опубликовано в различных странах, в том числе в США и Великобритании", - сказал Кириллов.

Касаясь инцидента в британском Солсбери с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, он отметил, что России так до сих пор не представили доказательств причастности РФ к производству отравляющего вещества.

"Все просьбы, которые были обращены к Организации по запрещению химического оружия представить факты, заканчиваются ничем", - сказал Кириллов.

Он назвал поведение британских властей в ситуации с делом Скрипалей "работой на обывателя".

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Теги: США, Минобороны РФ
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