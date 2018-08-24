Васильева раскритиковала качество преподавания иностранных языков в школе

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Российские школьники не готовы к сдаче обязательного ЕГЭ по иностранному языку, заявила министр просвещения Ольга Васильева на августовском педсовете, который проходит в пятницу в Пскове.

Она напомнила, что с 2020 года иностранный язык станет обязательным экзаменом в пилотных регионах, а с 2022 года - во всех школах. При этом, подчеркнула министр, "готовности к этому нет".

"Самое большое количество вакансий в школах - педагоги иностранных языков. Мы живем в 21-м веке, и стыдно не знать хотя бы одного иностранного языка", - сказала она.

"Я считаю, что он должен быть инструментом общения, письма. Все плохо у нас с иностранными языками", - заключила она.

Министр также выразила мнение, что отечественная история должна стать обязательным предметом на экзаменах в выпускных классах.