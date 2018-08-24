Сумку с 30 млн рублей отобрали у прохожего в Сочи

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Грабители отобрали сумку с 30 млн рублей у мужчины на улице Сочи в пятницу днем, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

"По предварительным данным, на улице Пасечной совершено нападение на мужчину. Налетчик отобрали у него сумку, в которой находилось 30 млн рублей, и скрылись на белом автомобиле Kia Rio. На территории Сочи объявлен план "Перехват", - сказал собеседник агентства.

Он также уточнил, что, предположительно, в салоне автомобиля находились еще двое сообщников грабителей.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю агентству "Интерфакс" сообщили, что на территории города проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий.