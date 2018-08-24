Генпрокуратура признала американскую НПО Pacific Environment нежелательной в РФ

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура России признала американскую неправительственную организацию "Тихоокеанский центр защиты окружающей среды и природных ресурсов" (Pacific Environment, PERC) в качестве нежелательной на территории РФ. Об этом сообщил "Интерфаксу" официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

"По результатам изучения поступивших материалов в Генпрокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности иностранной неправительственной организации PERC", - сказал собеседник агентства.

По его словам, "установлено, что работа организации представляет угрозу основам конституционного строя РФ и безопасности государства".

Как отметил Куренной, информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации.