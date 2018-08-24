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Финансовым омбудсменом в РФ назначен Юрий Воронин

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Уполномоченным по правам потребителей финансовых услуг (финансовым омбудсменом) в РФ назначен Юрий Воронин, сообщил первый зампред Банка России Сергей Швецов журналистам в пятницу.

Воронин в настоящее время занимает должность советника председателя ЦБ.

По закону, принятому в июне, финансовый омбудсмен назначается советом директоров ЦБ, его кандидатура согласовывается с президентом РФ.

В рамках института финансового омбудсмена будут работать несколько финансовых уполномоченных, рассматривающих споры в различных секторах финансового рынка. Это первый в России институт досудебного урегулирования споров на финансовом рынке.

Первый год работы финансироваться деятельность омбудсмена будет за счет невозвратного имущественного взноса ЦБ РФ, после этого - за счет средств участников рынка.

Основные положения закона о финансовом омбудсмене вступают в силу в сентябре этого года. С 3 декабря 2018 года участники финансового рынка имеют право на добровольное присоединение к этому институту. С 31 мая 2019 года присоединение к финомбудсмену носит уже обязательный характер. Для микрофинансовых организаций обязательно присоединиться к 1 января 2020 года. Для банков, ломбардов, НПФ эта дата наступает с 1 января 2021 года. Закон начинает действовать в первую очередь на страховом рынке.

Финомбудсмен будет рассматривать споры имущественного характера в пределах 500 тыс. рублей, кроме споров по договорам ОСАГО (по ним нет ограничений).

При финомбудсмене также будет создана служба экспертов, их заключения станут неотъемлемой частью рассмотрения споров. Услуги экспертизы, так же, как и само рассмотрение спора финомбудсменом, для конечного потребителя будет бесплатным.

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Теги: Юрий Воронин
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