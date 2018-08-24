В России

Более 2,5 тысяч россиян не смогут вылететь в Болгарию из-за проблем туроператора

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Более 2,5 тысячи россиян не смогут воспользоваться билетами на рейсы в Болгарию авиакомпании Bulgaria Air с вылетами после 24 августа, приобретенными у российского туроператора "Турово", следует из письма компании в Ростуризм.

"Начиная с 24 августа все российские граждане, приобретавшие билеты в Болгарию у туроператора "Турово" в период с 18.08 по 09.09, не смогут ими воспользоваться", - говорится в письме, копия которого есть в распоряжении "Интерфакса". Как уточнили в компании, ситуация касается только тех туристов, которые приобретали отдельно авиабилеты.

"ООО "Турово" прекращает выписку авиабилетов в Болгарию с 24 августа из-за нарушения договора болгарским туроператором "Ной Травел", который требует единовременного платежа по задолженности в размере 216 тыс. евро. "Турово" обращается к вам за помощью в урегулировании вопроса", - говорится в письме, направленном в Ростуризм.

Как уточняет туроператор, в 2017 году он заключил договор на 3,3 млн евро с "Ной Травел" на перевозку туристов на рейсах авиакомпании Bulgaria в летнем сезоне 2018 года. "По состоянию на 23.08 со стороны ООО "Турово" было своевременно оплачено 3,1 млн евро и депозит в полном объеме 572,4 тыс. евро. Таким образом, обязательства по оплате договора исполнены более чем на 90%", - пишет компания в Ростуризм.

В "Турово" объясняют образовавшуюся задолженность в 216 тыс. евро тяжелой ситуацией на рынке, сложившейся после ухода туроператоров "Матрешка Тур", "Аврора БГ", "Морская звезда" и многих небольших агентств-заказчиков билетов. Туроператор утверждает, что "не отказывается от задолженности и предпринимает все меры для ее погашения. В том числе, путем частичного погашения суммами 30-50 тыс. евро". По словам представителей туроператора, от компании "Ной Травел" 23 августа поступило требование выплатить оставшуюся сумму единовременным платежом до 24 августа. В противном случае партнер расторгнет договор и отменит вылеты россиян в Болгарию.

"Интерфаксу" не удалось оперативно получить комментарий о сложившейся ситуации в "Ной Трэвел".

Туроператор "Турово" создан в 2008 году, имеет свою онлайн-систему бронирования biletberi.ru. Входит в реестр туроператоров и ассоциацию "Турпомощь". Его финансовая ответственность застрахована на 10 млн рублей в СК "Армеец". Договор страхования действует с 22 января 2018 года по 21 января 2019. В резервном фонде туроператора 50 тыс. рублей, в фонде персональной ответственности - 11,5 тыс. По данным, предоставленным в Ростуризм, в прошлом году он обслужил 20 клиентов на 479,6 тыс. рублей.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Болгария, Bulgaria Air, Турово, Ростуризм
В России
СКР завел еще одно дело после публикации нового видео о пытках в ярославской колонииСКР завел еще одно дело после публикации нового видео о пытках в ярославской колонии
Об колонии №1 в Ярославле стало широко известно, когда была обнародована съемка избиения заключенного Евгения МакароваПодробнее
 Названа причина возгорания двигателя самолета Red WingsНазвана причина возгорания двигателя самолета Red Wings
Экипаж судна представили к госнаградам за действия в экстренной ситуацииПодробнее
 РФПИ, Alibaba и Mail.ru Group собрались создать российское СП в e-commerceРФПИ, Alibaba и Mail.ru Group собрались создать российское СП в e-commerce
О том, что переговоры между ними находятся в продвинутой стадии, сообщил источник "Интерфакса"Подробнее
 В Кремле отреагировали на слова Кадырова о правозащитникахВ Кремле отреагировали на слова Кадырова о правозащитниках
Ранее глава Чечни заявил, что правозащитники "поднимают вой" при попытке провести профилактическую работу или расследованиеПодробнее
Обязательства сервиса по продаже авиабилетов Sindbad оценили в $10 млнОбязательства сервиса по продаже авиабилетов Sindbad оценили в $10 млн
Эксперты уверяют, что пассажиры, купившие билеты через онлайн трэвел-агентство, не пострадают из-за приостановки его деятельностиПодробнее
 В РПЦ ответили на призывы Порошенко покончить с "российской церковью" на УкраинеВ РПЦ ответили на призывы Порошенко покончить с "российской церковью" на Украине
Украинский президент обратился к Константинополю, Москве и даже Ватикану, сообщив, что РПЦ "освящает гибридную войну"Подробнее
 "Ъ" узнал причину пожара в "Зимней вишне""Ъ" узнал причину пожара в "Зимней вишне"
60 посетителей ТРЦ могли погибнуть из-за протекшей крыши, попадания воды в светильник и неисправных автоматовПодробнее
 Источник сообщил о смерти стрелявшего в центре МосквыИсточник сообщил о смерти стрелявшего в центре Москвы
Напавший на полицейских умер от ранений, полученных в результате ответного огняПодробнее
 "Новая газета" опубликовала второе видео пыток в ярославской колонии"Новая газета" опубликовала второе видео пыток в ярославской колонии
Зафиксированные события происходили, предположительно, в декабре 2016 годаПодробнее
 Мужчина открыл огонь из травматического оружия у посольства Камбоджи в МосквеМужчина открыл огонь из травматического оружия у посольства Камбоджи в Москве
Напавший, по предварительным данным, был под воздействием наркотиковПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 23 августа8 фото
23 августа
Фотохроника 23 августа
Фотохроника 22 августа6 фото
22 августа
Фотохроника 22 августа
Фотохроника 21 августа7 фото
21 августа
Фотохроника 21 августа
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреНовые санкции США включат запрет на продажу оружия и отказ от кредитованияЭкономикаСилуанов пообещал, что государство "подскажет" компаниям проекты для инвестированияВ РоссииВ РПЦ ответили на призывы Порошенко покончить с "российской церковью" на УкраинеВ РоссииВ Кремле отреагировали на слова Кадырова о правозащитникахВ миреПутин сменил посла РФ в БелоруссииВ миреМедики пришли к выводу, что нет безопасной дозы алкоголя

Джон Маккейн прекратил борьбу с раком

Джон Маккейн прекратил борьбу с ракомС прошлого года сенатор проходил лечение в связи с опухолью мозга, но болезнь только прогрессирует Подробнее

Более 2,5 тысяч россиян не смогут вылететь в Болгарию из-за проблем туроператора

Facebook, Twitter и Google перед выборами в США обсудят борьбу с дезинформацией

Правительство РФ утвердило список из 9 кандидатов в набсовет Промсвязьбанка

Заблокированные на итальянском судне мигранты объявили голодовку

СКР завел еще одно дело после публикации нового видео о пытках в ярославской колонии

СКР завел еще одно дело после публикации нового видео о пытках в ярославской колонииОб колонии №1 в Ярославле стало широко известно, когда была обнародована съемка избиения заключенного Евгения Макарова Подробнее

Частично восстановлено движение по Большой Ордынке, где грузовик провалился в яму

Глава службы техснабжения метро Петербурга арестован по делу о мошенничестве

Британские "Тайфуны" поднимались на перехват российского самолета над Черным морем

Найдены тела трех альпинистов, пропавших в горах Северной Осетии

"Яндекс" обязали удалить из выдачи ссылки на пиратские копии программ "Газпром-медиа"

Тарасова раскритиковала Сотникову за решение пропустить сезон

По мнению тренера, спортсменка "не выйдет никогда на соревнования" Подробнее

Финансовым омбудсменом в РФ назначен Юрий Воронин

Генпрокуратура признала американскую НПО Pacific Environment нежелательной в РФ

Фотохроника 24 августа

Фотохроника 24 августа8 фото
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru