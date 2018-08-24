Более 2,5 тысяч россиян не смогут вылететь в Болгарию из-за проблем туроператора

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Более 2,5 тысячи россиян не смогут воспользоваться билетами на рейсы в Болгарию авиакомпании Bulgaria Air с вылетами после 24 августа, приобретенными у российского туроператора "Турово", следует из письма компании в Ростуризм.

"Начиная с 24 августа все российские граждане, приобретавшие билеты в Болгарию у туроператора "Турово" в период с 18.08 по 09.09, не смогут ими воспользоваться", - говорится в письме, копия которого есть в распоряжении "Интерфакса". Как уточнили в компании, ситуация касается только тех туристов, которые приобретали отдельно авиабилеты.

"ООО "Турово" прекращает выписку авиабилетов в Болгарию с 24 августа из-за нарушения договора болгарским туроператором "Ной Травел", который требует единовременного платежа по задолженности в размере 216 тыс. евро. "Турово" обращается к вам за помощью в урегулировании вопроса", - говорится в письме, направленном в Ростуризм.

Как уточняет туроператор, в 2017 году он заключил договор на 3,3 млн евро с "Ной Травел" на перевозку туристов на рейсах авиакомпании Bulgaria в летнем сезоне 2018 года. "По состоянию на 23.08 со стороны ООО "Турово" было своевременно оплачено 3,1 млн евро и депозит в полном объеме 572,4 тыс. евро. Таким образом, обязательства по оплате договора исполнены более чем на 90%", - пишет компания в Ростуризм.

В "Турово" объясняют образовавшуюся задолженность в 216 тыс. евро тяжелой ситуацией на рынке, сложившейся после ухода туроператоров "Матрешка Тур", "Аврора БГ", "Морская звезда" и многих небольших агентств-заказчиков билетов. Туроператор утверждает, что "не отказывается от задолженности и предпринимает все меры для ее погашения. В том числе, путем частичного погашения суммами 30-50 тыс. евро". По словам представителей туроператора, от компании "Ной Травел" 23 августа поступило требование выплатить оставшуюся сумму единовременным платежом до 24 августа. В противном случае партнер расторгнет договор и отменит вылеты россиян в Болгарию.

"Интерфаксу" не удалось оперативно получить комментарий о сложившейся ситуации в "Ной Трэвел".

Туроператор "Турово" создан в 2008 году, имеет свою онлайн-систему бронирования biletberi.ru. Входит в реестр туроператоров и ассоциацию "Турпомощь". Его финансовая ответственность застрахована на 10 млн рублей в СК "Армеец". Договор страхования действует с 22 января 2018 года по 21 января 2019. В резервном фонде туроператора 50 тыс. рублей, в фонде персональной ответственности - 11,5 тыс. По данным, предоставленным в Ростуризм, в прошлом году он обслужил 20 клиентов на 479,6 тыс. рублей.