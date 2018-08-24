Солдат-срочник утонул в Оке во время занятий по боевой подготовке

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Один из военнослужащих утонул во время занятий по боевой подготовки на реке Оке. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

"23 августа 2018 года в ходе проведения плановых занятий по боевой подготовке на реке Ока один из военнослужащих не удержался, упал в воду, был унесен течением и утонул. В результате реанимационных мероприятий военнослужащего спасти не удалось", - говорится в сообщении пресс-службы.

Комиссия ЗВО проводит проверку по факту инцидента.

Местные СМИ сообщают, что трагедия произошла в окрестностях Мурома Владимирской области. Погибший - 18-летний солдат-срочник из Нижнего Новгорода.