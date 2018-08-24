Жертвами автоаварии под Тулой стали четыре человека

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - В Щекинском районе Тульской области в результате столкновения грузовика и легковой машины погибли четыре человека, еще один пострадал, сообщил "Интерфаксу" в пятницу руководитель пресс-службы УМВД региона Андрей Ярцев.

По его словам, в 20:15 на 200-м километре автодороги "Крым" автомобиль "КамАЗ", груженный зерном, столкнулся с легковой машиной "Лада Приора".

"В результате лобового столкновения погибли четверо пассажиров легковой машины, сам водитель с тяжёлыми травмами госпитализирован",- сказал А.Ярцев.

На данном участке дороги наблюдается затруднение движения транспорта. Обстоятельства ДТП выясняются.