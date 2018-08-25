В РПЦ осудили лечащего наложением рук и выбирающего белье прихожанкам священника

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Чистопольское епархиальное управление выпустило заявление, в котором определило, что деятельность известного татарстанского клирика Владимира Головина "не соответствует Священному Преданию", а направлена на продвижение практики "молитвы по соглашению с Болгаром", придуманной этим священником.

"С сожалением и горечью мы должны признать, что протоиерей Владимир Головин с помощью своих сподвижников создал сетевую структуру, управляемую частными лицами, со своей собственной программой и со своими целями и задачами. По информации сайтов, продвигающих "молитву по соглашению с Болгаром", эта сетевая структура растет и действует на всей канонической территории Русской православной церкви и параллельно ей, и за ее пределами", - отмечает руководство Чистопольской епархии в своем заявлении, опубликованном на епархиальном сайте.

Протоиерей Головин ввел практику, названную им "соборная молитва по соглашению", которая совершается в Авраамиевском храме города Болгар и в так называемом скиту Воскресения Христова в селе Балымеры за определенную плату, причем за дополнительную плату обещается "усиление молитвы", то есть заказанное имя будет помянуто некими людьми в неких известных храмах и монастырях, сообщает пресс-служба Чистопольской епархии.

По мнению епархии, есть основания полагать, что продвижение "молитвы по соглашению с Болгаром" является сложной финансовой инициативой, замкнутой на членов семьи священника и его ближайших последователей.

Кроме того, Головин ввел в упомянутом храме, где является настоятелем, неканонический чин некоего "духовного лечения", в рамках которого он возлагает руки на людей, одетых в специальные одежды, а клирики храма помазывают их маслом через особые разрезы. В епархии по этому поводу отметили, что Православная церковь не знает чина "духовного лечения", и создание его является актом самочиния.

В епархии также отметили, что в публичных выступлениях Головина имеются высказывания, "граничащие с кощунством и глумлением над Христом". Так, в одной из бесед священник "настойчиво предлагал своим слушателям, в том числе девушкам, подробно представить, как мужчина совершает физиологические отправления" и даже "приложил данную тему к образу Господа Иисуса Христа, чем вызвал потрясение и справедливое возмущение множества православных людей".

В епархии считают неподобающими для сана священника "восторженный рассказ слушателям о воспевании им богослужебного гимна во время близости с супругой", совет смотреть непристойные фильмы тем женщинам, чьи мужья их тоже смотрят, и публичное пастырское консультирование женщин о выборе фасона нижнего белья.

В заявлении говорится и о недопустимости высказанных Головиным оскорблениях памяти героя России гвардии майора Романа Филипова и героев Великой Отечественной войны, отдавших свои жизни, подобно летчику Николаю Гастелло. Их жертвенную смерть священник охарактеризовал как самоубийство и отсутствие веры в промысел Божий.