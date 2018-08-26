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Президент Абхазии оценил финансовый вклад РФ в развитие страны

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Президент Абхазии Рауль Хаджимба отмечает финансовый вклад РФ в развитие республики.

"За прошедшее десятилетие Россия оказала республике значительную финансовую помощь по линии содействия экономическому развитию, путём прямых бюджетных инвестиций и финансирования пенсий. Общий объем этой финансовой помощи без учета пенсионных выплат за 10 лет превысил 40 млрд руб.", - сообщил Р.Хаджимба.

Такое заявление он сделал на торжествах по случаю десятилетия признания Россией независимости Абхазии.

Хаджимба добавил: "В последние годы доля российского финансирования в государственном бюджете страны постепенно снижается, что в целом соответствует заявленным стратегическим целям обеспечения приемлемого уровня самофинансирования".

Говоря о процессе признания государственности Абхазии, он отметил, что "признание Российской Федерацией повлекло за собой аналогичные акты со стороны Венесуэлы, Никарагуа и других стран".

"Абхазия предпринимает последовательные шаги, направленные на упрочение своего международно-правового статуса. В результате этой работы при союзнической поддержке Российской Федерации в нынешнем году Абхазию официально признала Сирийская Арабская Республика", - добавил он.

Глава Абхазии сообщил, что "в скором времени состоится первый официальный визит делегации Абхазии в Сирию, запланированы переговоры на высшем уровне с подписанием двусторонних документов".

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Теги: Абхазия, Рауль Хаджимба
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Президент Абхазии оценил финансовый вклад РФ в развитие страны

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