Организаторов финансовой пирамиды из Пензы, обманувших клиентов на 1 млдр рублей, арестовали

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В Пензенской области пресекли деятельность преступного сообщества, организаторы и участники которого подозреваются в создании финансовой пирамиды, сообщается в понедельник на сайте МВД РФ со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.

"По предварительным данным, количество пострадавших превышает 3 тысячи человек, которым причинен ущерб на сумму свыше 1 миллиарда рублей", - подчеркнула Волк.

Подельники с 2012 года брали у граждан деньги, обещая высокие дивиденды - до 60% в год, - за счет инвестиций в высокодоходные проекты, связанные с рынком недвижимости.

При этом, отметила Волк, никакой финансово-хозяйственной деятельности организация не осуществляла, а выплаты дивидендов производились за счет денежных поступлений от новых клиентов. Всего на территории шести субъектов России действовало девять филиалов, объединенных общим центром управления в Пензе.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статьям 159 (мошенничество) и 210 (организация преступного сообщества) УК РФ.

"Четверо организаторов и активных участников преступной организации заключены под стражу. В целях обеспечения возмещения ущерба наложен арест на 22 объекта недвижимого имущества, принадлежащего фигурантам уголовного дела", - добавила официальный представитель МВД РФ.