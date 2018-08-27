Роспотребнадзор подтвердил 22 случая гепатита А на заводах Nissan и Toyota в Петербурге

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - На предприятиях ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС" и ООО "Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия" зарегистрировано по 11 лабораторно-подтвержденных случаев острого гепатита А, сообщает пресс-служба петербургского Роспотребнадзора.

Начато санитарно-эпидемиологическое расследование и комплекс противоэпидемических мероприятий. В ходе медосмотра у 13 сотрудников заводов заподозрен вирусный гепатит, они отстранены от работы для дальнейшего обследования. По эпидемическим показаниям привито 1683 сотрудника заводов.

В ходе санитарно-эпидемиологического расследования было установлено, что на этих заводах работает предприятие общественного питания ООО "эМэФСи". В пищеблоках предприятия были обнаружены санитарно-эпидемиологические нарушения. В частности, там не соблюдаются правила обработки, условия и сроки хранения пищевой продукции, овощей и фруктов, первичной обработки овощей и фруктов, личной гигиены сотрудников.

Кроме того, не выделена зона распаковки пищевой продукции, нет маркировки и условий для обработки транспортной тары, продукцию в производственную зону доставляют в грязной таре. Также сотрудники предприятия не проводили текущую уборку производственных помещений.

Специалисты Роспотребнадзора также установили, что на заводах не исполняются требования к работе сотрудников пищеблока, не на всех сотрудников были предоставлены медкнижки, нет сведений о необходимых профилактических обследованиях и обязательных прививках от гепатита А и кишечных инфекций.

Лабораторные исследования проб пищевой продукции и сырья показали неудовлетворительные результаты. На пищеблоке в ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС" в продукции "куриное филе без кожи цыпленка бройлера замороженное "Мираторг" (изготовитель ООО "Брянский бройлер") обнаружены патогенные микроорганизмы, бактерии Listeria monocytogenes. В пробе творога "Славянский" 9% изготовителя ООО "АРКТИК" - бактерии группы кишечной палочки. В готовой кулинарной продукции производства ООО "эМэФСи" - другие патогены.

Управление Роспотребнадзора временно запретило организатору питания продолжать работу пищеблоков. Материалы дел направлены в суды Выборгского и Пушкинского районов для принятия решения об административном приостановлении деятельности ООО "эМэФСи" на предприятиях.

Иммунизация по эпидемическим показателям продолжается. Сотрудников предприятий дополнительно обучают мерам профилактики гепатита А.

Как сообщалось, на прошлой неделе были подтверждены 18 случаев заболевания на двух заводах.

Острый гепатит A - острая вирусная инфекционная болезнь, проявляющаяся в типичных случаях общим недомоганием, повышенной утомляемостью, снижением аппетита, тошнотой, рвотой, пожелтением слизистой глаз и кожных покровов, потемнением мочи и обесцвечиванием стула. Источником инфекции является больной человек. Передача осуществляется водным, пищевым и контактно-бытовым путями.