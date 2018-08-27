Житель Калининградской области расстрелял из ружья нескольких человек

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В Калининградской области возбуждено уголовное дело по факту убийства из огнестрельного оружия, сообщает пресс-служба регионального СКР.

Трагедия произошла 25 августа в одном из поселков Полесского района в ходе конфликта на бытовой почве между 58-летним жителем и его племянником, который был в компании знакомых. Подозреваемый "произвел в мужчин не менее двух выстрелов из ружья", в результате один из них погиб на месте, трое были доставлены в больницу.

Возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Стрелявший задержан и дает признательные показания. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.