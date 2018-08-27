Коллектив и студенты МГУ больше не смогут принимать устав университета

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило поправки в устав Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, согласно которым порядок принятия устава вуза был изменен. Постановление правительства опубликовано в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации, документ датирован 24 августа.

Согласно постановлению, изменения, в частности, вносятся в пункт 9 устава МГУ, в котором прописано, каким образом принимается устав. Ранее было указано, что устав принимает конференция научных работников, представители других категорий работников МГУ и представители студентов, а утверждает его правительство РФ. Теперь упоминание о конференции научных работников и учащхся в МГУ из пункта исключено.

Кроме того, признан утратившим силу подпункт, который закреплял за конференцией научно-педагогических работников право принимать устав.

В результате, согласно уставу, предложения и изменения в устав может вносить ученый совет университета (однако полномочий принимать устав целиком у этого органа нет), затем устав окончательно утверждается кабинетом министров.

Согласно уставу, конференция научно-педагогических работников - высший орган управления МГУ им. М.В.Ломоносова. В него входят члены ученого совета МГУ, ученых советов факультетов и научно-исследовательских институтов МГУ, а также сотрудники других подразделений университета и представители обучающихся МГУ. Заседание конференции ведет ректор или специально избранный президиум.

"Интерфакс" пока не располагает комментарием пресс-службы МГУ.