Россия начала строительство базы ПВО в Арктике

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В якутском порту Тикси началось строительство военного городка для военнослужащих соединения ПВО Северного флота, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе флота.

"Сегодня в ходе рабочей поездки в гарнизон Тикси (Якутия) командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов принял участие в церемонии установки первой сваи современного блочно-модульного городка для проживания военнослужащих соединения ВВС и ПВО Северного флота", - сообщили в пресс-службе.

В ноябре прошлого года Евменов сообщил, что в 2018 году в составе флота сформируют новую дивизию ПВО. Ее соединения развернут на Архипелаге Новая Земля, а также в поселках Диксон и Тикси, отметил командующий.

По данным пресс-службы флота, возведение военного городка планируется осуществить в течение полугода.

"Он будет состоять из 11 объектов, в том числе: общежития для военнослужащих, административного корпуса, дизельной электростанции, хранилищ воды и топлива, столовой, гаража и др. Все объекты будут связаны между собой крытыми переходами, что особенно актуально в районах Крайнего Севера и Арктики", - добавили в пресс-службе.

Северный флот - межвидовое стратегическое объединение Вооруженных сил РФ, защищающее национальные интересы России как в Арктике, так и в других районах Мирового океана. На вооружении Северного флота, в частности, атомные подлодки, тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" и тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий".