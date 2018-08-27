С министра спорта Кубани Черновой сняли все подозрения в должностных преступлениях

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Прекращено уголовное дело в отношении министра физической культуры и спорта Краснодарского края Людмилы Черновой, которая подозревалась в злоупотреблении полномочиями, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.

"Уголовное дело в отношении Черновой прекращено по реабилитирующим основаниям, ранее избранная ей мера пресечения отменена", - сказал источник.

Агентство пока не располагает официальной информацией от правоохранительных органов о прекращении уголовного преследования Черновой.

Адвокат Алекандр Шутков, представляющий интересы министра, сообщил агентству, что пока не обладает документально подтвержденной информацией о прекращении уголовного дела. "Пока нам стало известно со слов следователя, что уголовное дело в отношении Черновой прекращено в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления. Мера пресечения в виде домашнего ареста отменена", - сказал Шутков.

Ранее сообщалось, что в отношении министра физической культуры и спорта Краснодарского края Черновой весной 2018 года было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Ранее следствие заподозрило госслужащую в незаконном заключении договоров с коммерческими организациями о выделении субсидий в рамках региональной программы.

Источник "Интерфакса" сообщал, что Чернова проходила подозреваемой по эпизоду, "связанному с выявленными нарушениями при финансировании из бюджета края футбольного клуба "Кубань" в 2013 году".

Сама Чернова заявляла о своей непричастности к каким-либо противоправным действиям.

Чемпионка Московской Олимпиады 1980 года по легкой атлетике Чернова работает в должности министра спорта Краснодарского края с 2012 года.