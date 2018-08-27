Три грузовика загорелись после ДТП на трассе в Татарстане

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Три грузовых автомобиля столкнулись и загорелись на трассе М-7 в Татарстане, сообщает пресс-служба МВД по республике.
Автоавария произошла около 17:49 в понедельник на 819 км трассы Москва - Уфа (М-7), у населенного пункта Чебакса под Казанью.
"В результате ДТП произошло возгорание большегрузов. По предварительным данным, в результате аварии погиб один человек", - говорится в сообщении.
На месте работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД, устанавливаются подробности ДТП.