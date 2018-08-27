Три грузовика загорелись после ДТП на трассе в Татарстане

Ранее жители Урала пожаловались президенту на разную сложность заданий в регионах и Москве Подробнее

Составители ЕГЭ изменят задание по английскому после петиции родителей

Школы Оренбурга закупили дневники с напутствием мэра, арестованного на днях за взятку

Оппозиционер считает, что таким образом ему хотят помешать участвовать в подготовке к акции против пенсионной реформы Подробнее

Навального отправили под арест на 30 суток

27 августа 10:56

Приказ МВД РФ о вознаграждениях информаторам вступил в силу

Согласно документу, глава министерства получил право объявлять награду свыше трех миллионов рублей Подробнее

27 августа 00:58

Анонсированные санкции США против РФ из-за инцидента в Солсбери вступят в силу

Спустя три месяца после первого блока санкций может последовать второй, "более болезненный" блок Подробнее

25 августа 14:50

В "Единой России" посмеялись над сообщениями об эмблеме партии на наркотиках

На задержанных в Бельгии брикетах с запрещенными веществами виден партийный логотип Подробнее

25 августа 13:02

Самолет по ошибке сел на строящуюся взлетно-посадочную полосу в Улан-Удэ

По данным источника "Интерфакса", на момент посадки лайнера на этой полосе тестировали светосигнальное оборудование, была включена подсветка, в результате инцидента никто не пострадал Подробнее

25 августа 10:06

Возбуждено дело по факту хищения изъятых у полковника Захарченко 3 млн евро

В мае стало известно, что проверяют организации, причастные к перевозке денег Подробнее

24 августа 18:22

СКР завел еще одно дело после публикации нового видео о пытках в ярославской колонии