Жилой дом загорелся в Ростовской области на площади 1,4 тыс. кв. м

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Пожарные тушат возгорание в двухэтажном многоквартирном жилом доме в городе Константиновск Ростовской области. Об этом сообщили в понедельник агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"Возгорание в квартире двухэтажного жилого дома произошло в 19:42 по Москве. По прибытии пожарных подразделений установлено, что происходит горение кровли по всей площади. Объявлен ранг пожара №2. В 21:10 пожар локализован на площади 1,4 тыс. кв. метров", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. На месте работают 28 сотрудников МЧС и 9 единиц техники, сообщил представитель пресс-службы.