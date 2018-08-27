Минюст РФ повысит нормы питания для заключенных беременных и несовершеннолетних

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Минюст РФ разработал проект приказа, предусматривающий повышение норм питания для заключенных беременных женщин, несовершеннолетних и инвалидов, сообщила в понедельник пресс-служба министерства.

"Минюстом России в рамках реализации постановления правительства Российской Федерации от 18.04.2018 № 471 взамен действующего приказа подготовлен проект приказа "Об установлении повышенных норм питания, рациона питания и норм замены одних продуктов питания другими, применяемых при организации питания осужденных, а также подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, находящихся в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний, на мирное время",- говорится в сообщении.

В нем отмечается, что проект приказа учитывает рекомендуемые Минздравом России нормы питания для осужденных к лишению свободы беременных женщин, кормящих матерей, содержащихся в учреждениях ФСИН России, несовершеннолетних, содержащихся в воспитательных колониях, и для инвалидов I и II групп.

"Предусматриваются повышенные нормы питания для названных категорий лиц, содержащихся в учреждениях ФСИН России", - отметили в ведомстве.

Также, рассказали в пресс-службе, проектом приказа устанавливается рацион питания для осужденных в случаях, если приготовление горячей пищи невозможно, и нормы замены одних продуктов питания другими.

Ранее ряд СМИ сообщили, что заключенных в колониях лишили надбавок к питанию. Речь, в частности, шла о беременных и кормящих женщинах, а также о несовершеннолетних. По данным СМИ, Федеральная служба исполнения наказаний изменила рацион на основании постановления правительства РФ.

В правительстве РФ в связи с сообщениями СМИ о пониженных нормах питания для осужденных беременных женщин дали указание Минюсту разобраться в ситуации.